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Конгрес США схвалив нові санкції проти Росії

Палата представників Конгресу США проголосувала за поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік, яка передбачає додаткові санкції проти Російської Федерації.

Конгрес США схвалив нові санкції проти Росії

Конгрес США увів обмежувальні заходи щодо російського суверенного боргу. Причиною нових санкцій стало російське втручання в американські вибори президента.

– Ця поправка має на увазі справжні, серйозні санкції проти російської держави і передбачає, що жоден громадянин США не зможе здійснювати нові угоди з російським суверенним боргом, – заявив демократ від штату Каліфорнія Бред Шерман, один з ініціаторів поправки.

Зокрема, поправка передбачає механізм для зняття цих санкцій. Це відбудеться в тому випадку, якщо адміністрація США дійде висновку, що РФ може не втручатися в американські вибори – принаймні в ході одного виборчого циклу.

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За умови затвердження законопроекту нижньою палатою Конгресу, поправка перейде на узгодження законодавцями обох палат, перш ніж весь проект оборонного бюджету подадуть на підпис Дональду Трампу.

Нагадаємо, секторальні і кримські санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені.

Джерело: C-Span

Фото: Dreamstime

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