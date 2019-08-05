Из-за протестов в Гонконге против законопроекта об экстрадиции было нарушено транспортное сообщение.

По всему Гонконгу прошли протесты против законопроекта об экстрадиции, которые привели к блокированию дорог и тоннелей, а также отмене около 200 авиарейсов.

В международном аэропорту продолжает работу только одна взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, в метро активисты начали блокировать двери в поезда и нажимать кнопку тревоги, из-за чего работа нескольких веток была нарушена.

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В правительстве предупредили, что подобные действия могут привести к негативным последствиям для экономики Гонконга и его общества.

– События дня еще раз показали, что насилие и незаконные протесты распространяются и подталкивают Гонконг к чрезвычайно опасному краю, – говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, в протестах, которые собираются продолжить 5 августа, должны принять участие около 500 тыс. человек.

Требования участников митинга – полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и правовая оценка действий полицейских против протестующих.

К слову, в Гонконге признали, что законопроект об экстрадиции является провальным.

Источник: RTHK