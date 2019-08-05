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Протести у Гонконзі: мітингувальники влаштували транспортний колапс

Через протести у Гонконзі проти законопроекту про екстрадицію було порушене транспортне сполучення.

Протести у Гонконзі: мітингувальники влаштували транспортний колапс

В усьому Гонконзі пройшли протести проти законопроекту про екстрадицію, які привели до блокування доріг і тунелів, а також скасування близько 200 авіарейсів.

У міжнародному аеропорту продовжує роботу тільки одна злітно-посадкова смуга.

Крім того, у метро активісти почали блокувати двері в потяги і натискати кнопку тривоги, через що робота кількох гілок була порушена.

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В уряді попередили, що подібні дії можуть призвести до негативних наслідків для економіки Гонконгу і його суспільства.

– Події дня ще раз показали, що насильство і незаконні протести поширюються і підштовхують Гонконг до надзвичайно небезпечного краю, – йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, у протестах, які збираються продовжити 5 серпня, повинні взяти участь близько 500 тис. осіб.

Вимоги учасників мітингу – повне відкликання поправок до законопроекту про екстрадицію і правова оцінка дій поліцейських проти протестувальників.

До слова, у Гонконзі визнали, що законопроект про екстрадицію є провальним.

Джерело: RTHK

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