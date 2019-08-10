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Протести у Москві: у Telegram опублікували особисті дані учасників акції

В одному з каналів Telegram з’явилися особисті дані осіб, які брали участь у протесах в Москві.

Протести у Москві: у Telegram опублікували особисті дані учасників акції

Напередодні нової хвилі протестів у Москві Telegram-канал Товарищ майор опублікував особисті дані 3,2 тис. осіб, які були присутні на минулих мітингах.

Крім протестувальників, у базі знаходяться дані журналістів, які були на акціях у Москві 27 липня і 3 серпня.

– Трьох журналістів, дані яких опинилися в базі, поліція зупинила перед акцією і зобов’язала підписати застереження, переписавши дані з паспортів, – йдеться у повідомленні.

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В файлі також є дані затриманих протестувальників і незалежних кандидатів у Мосміськдуму, які закликали влаштувати зазначені акції.

Інформація про адресу одного з кандидатів Дмитра Гудкова не відповідає дійсності. Проте вона відповідає тим відомостям, які він спеціально назвав поліцейським.

База з особистими даними була створена 27 липня і доповнена 9 серпня. Пізніше відповідний пост видалили.

До слова, через побиття протестувальників у Москві планують переглянути повернення РФ у ПАРЄ.

Джерело: Медуза

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