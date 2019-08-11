Українець Артем Бараненко вперше став найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Посольство Великої Британії в Україні повідомляє , що українець Артем Бараненко отримав особливу відзнаку — Меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті в цьому році.

Щорічно відзнака присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати під час навчання та іспитів.

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– Артем – кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчались у Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року).

Він став першим українцем, який відзначився цією високою відзнакою в стінах цього закладу, – підкреслили в посольстві.