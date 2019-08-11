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Українець став найкращим випускником Королівської академії Великої Британії

Українець Артем Бараненко вперше став найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Українець став найкращим випускником Королівської академії Великої Британії

Посольство Великої Британії в Україні повідомляє, що українець Артем Бараненко отримав особливу відзнаку — Меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті в цьому році.

Дивіться відео: Найкращим закордонним випускником Королівської військової академії Великобританії став українець

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Українець став найкращим випускником Королівської академії Великої Британії / 2 фотографии

Щорічно відзнака присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати під час навчання та іспитів.

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– Артем –  кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчались у Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року).

Він став першим українцем, який відзначився цією високою відзнакою в стінах цього закладу, –  підкреслили в посольстві.

Нагадаємо, українець ледь не потрапив до складу Аполлон-11.

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