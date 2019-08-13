Во время протестов в Гонконге полицейские арестовали 149 участников акции.

Арестованным во время протестов в Гонконге лицам выдвинули подозрения в незаконном собрании, владении оружием, препятствовании работе правоохранительных органов и нападениях на них.

С 9 по 12 августа полицейские арестовали 149 человек. Возраст задержанных – от 15 до 53 лет.

– Радикалы продолжают совершать акты беззакония и насилия по всему Гонконгу, подвергая жизни жителей опасности, – прокомментировал аресты заместитель комиссара полиции Тан Пин-Чен.

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Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Они связаны с проектом закона об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай, который хотела принять власть.

По последним данным, участие в массовых демонстрациях приняли более 1 млн человек.

К слову, 5 августа из-за протестов в Гонконге было нарушено транспортное сообщение.

Источник: China Daily