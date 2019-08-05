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В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ

Во время протестов в Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих после того, как они забросали силовиков яйцами.

– Полиция использовала слезоточивый газ после того, как протестующие забросали ее яйцами на дороге в Тайбэй, – отметила корреспондент издания.

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Она добавила, что одному из демонстрантов камень попал в голову со стороны толпы, медики оказывают пострадавшему помощь.

К слову, в Гонконге признали, что законопроект об экстрадицииявляется провальным.

Источник: South China Morning Post

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