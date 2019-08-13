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Протести у Гонконзі: правоохоронці заарештували 149 мітингувальників

Під час протестів у Гонконзі поліцейські заарештували 149 учасників акції.

Протести у Гонконзі

Заарештованим під час протестів у Гонконзі особам висунули підозри у незаконних зборах, володінні зброєю, перешкоді роботі правоохоронців та нападах на них.

З 9 по 12 серпня поліцейські заарештували 149 осіб. Вік затриманих – від 15 до 53 років.

– Радикали продовжують чинити беззаконня, акти насильства у всьому Гонконзі, піддаючи життя жителів небезпеці, – прокоментував арешти заступник комісара поліції Тан Пін-Чен.

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Протести у Гонконзі тривають вже кілька місяців. Вони пов’язані із проектом закону щодо екстрадиції правопорушників до материкового Китаю, який хотіла ухвалити влада.

За останніми даними, участь у масових демонстраціях взяли більше 1 млн осіб.

До слова, 5 серпня через масові протести у Гонконзі було порушене транспортне сполучення.

Джерело: China Daily

Фото: Getty Images

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