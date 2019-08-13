PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Взрыв на полигоне в Северодвинске: уровень радиации был превышен в 16 раз

В результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области уровень радиации был превышен в 4-16 раз.

Взрыв на полигоне в Северодвинске: уровень радиации был превышен в 16 раз

После аварии в российском Северодвинске Архангельской области 8 августа радиационный фон в шести пунктах варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, в 13.00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч.

В 14.30 фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

К слову, среднее значение фона в Северодвинске составляет 0,11 мкЗв/ч. Соответственно, уровень радиации превышал норму в 4-16 раз.

Читайте: Взрыв под Архангельском: на полигоне могли тестировать ядерную ракету

Напомним, 8 августа произошел взрыв под Архангельском в Северодвинске на военном полигоне.

В госкорпорации Росатом заявили, что это произошло во время испытания нового специзделия.

Источник: Росгидромет

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина объявила дипломата из РФ персоной нон грата
США сделали выводы – Трамп о взрыве под Архангельском
Россия признала – под Северодвинском взорвался ядерный реактор
Журналисты опознали полицейского, избившего женщину на митинге в Москве
Взрыв под Архангелськом: в Росатоме признались в испытании нового специзделия
Протесты в Москве и других городах России: задержаны 352 человека, среди них 10 детей
В Москве и Петербурге массово задерживают протестующих
С выстрелами и погоней: на Харьковщине задержали контрабандистов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка