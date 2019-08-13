В результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области уровень радиации был превышен в 4-16 раз.

После аварии в российском Северодвинске Архангельской области 8 августа радиационный фон в шести пунктах варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, в 13.00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч.

В 14.30 фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

К слову, среднее значение фона в Северодвинске составляет 0,11 мкЗв/ч. Соответственно, уровень радиации превышал норму в 4-16 раз.

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Напомним, 8 августа произошел взрыв под Архангельском в Северодвинске на военном полигоне.

В госкорпорации Росатом заявили, что это произошло во время испытания нового специзделия.

Источник: Росгидромет