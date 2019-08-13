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Факти / Світ / Росія

Вибух на полігоні в Северодвінську: рівень радіації був перевищений у 16 разів

Внаслідок вибуху на військовому полігоні в Северодвінську Архангельської області рівень радіації було перевищено в 4-16 разів.

Вибух на полігоні в Северодвінську: рівень радіації був перевищений у 16 разів

Після аварії у російському Северодвінську Архангельської області 8 серпня радіаційний фон в шести пунктах варіювався від 0,21 до 0,44 мкЗв/год, о 13.00 – від 0,13 до 0,29 мкЗв/год.

О 14.30 фон в місті нормалізувався і становив від 0,13 до 0,16 мкЗв/год.

До слова, середнє значення фону у Северодвінську становить 0,11 мкЗв/год. Відповідно, рівень радіації перевищував норму в 4-16 разів.

Читайте: Вибух під Архангельськом: на полігоні могли тестувати ядерну ракету

Нагадаємо, 8 серпня стався вибух під Архангельськом у Северодвінську на військовому полігоні.

У держкорпорації Росатом заявили, що це сталося під час випробування нового спецвиробу.

Джерело: Росгідромет

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