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Дания теряет $700 млн в год: Трамп подтвердил желание купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп всерьез задумывался над тем, чтобы купить Гренландию.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что покупка Гренландии была бы стратегически интересной, потому он всерьез задумывался об этом.

По его словам, Дания теряет почти $700 млн в год из-за Гренландии.

– Мы с Данией очень хорошие союзники. Мы защищаем Данию, как и большую часть мира. Когда появилась эта идея, я сказал: Конечно, я бы купил, – объяснил Трамп.

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Президент США считает, что такую покупку можно сравнить с крупной сделкой по недвижимости.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что заявления Трампа несерьезны, и добавила, что Гренландия не продается.

Напомним, 16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп проводит консультации касательно покупки Гренландии.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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