Германия готова к сценарию, в котором выход Великобритании из ЕС состоится без соглашения.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна будет искать пути для выхода Великобритании из ЕС с соглашением, однако она готова к так называемому жесткому Brexit.

– Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что сделки не будет… Но я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия для того, чтобы найти какое-то решение, – сказала Меркель.

Она считает, что для всех будет лучше, если Brexit состоится с договором.

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21 августа состоится визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Германию, во время которого будут поднимать вопрос Brexit.

К слову, США поддержат Великобританию при проведении жесткого выхода из ЕС.