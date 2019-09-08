Во Франции вновь прошли протесты желтых жилетов, во время которых произошло несколько столкновений с правоохранителями.

В Париже на акцию протеста вышли около 800 желтых жилетов, большинство из которых вели себя мирно.

Однако произошло несколько столкновений с полицией. В результате протестов правоохранители задержали 89 человек.

Было вынесено более 60 предупреждений протестующим.

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Самая массовая акция протеста прошла во французском Монпелье, где на улицы вышли около 3 тыс. активистов.

Радикально настроенные граждане из так называемого Черного блока подожгли полицейский автомобиль, правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.

Городские власти запретили проводить акцию желтых жилетов в Руане, однако на нее все равно вышли несколько сотен человек.

К слову, в правительстве Франции заявили, что движение так называемых желтых жилетов могут поддерживать из-за рубежа.