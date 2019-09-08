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У Франції поновилися протести жовтих жилетів – 89 затриманих

У Франції знову пройшли протести жовтих жилетів, під час яких відбулося кілька зіткнень з правоохоронцями.

Протести жовтих жилетів

У Парижі на акцію протесту вийшли близько 800 жовтих жилетів, більшість з яких вели себе мирно.

Однак сталося кілька зіткнень з поліцією. У результаті протестів правоохоронці затримали 89 осіб.

Було винесено понад 60 попереджень протестувальникам.

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Наймасовіша акція протесту пройшла у французькому Монпельє, де на вулиці вийшли близько 3 тис. активістів.

Радикально налаштовані громадяни з так званого Чорного блоку підпалили поліцейський автомобіль, правоохоронцям довелося застосовувати сльозогінний газ.

Міська влада заборонила проводити акцію жовтих жилетів в Руані, проте на неї все одно вийшли кілька сотень людей.

До слова, в уряді Франції заявили, що рух так званих жовтих жилетів можуть підтримувати з-за кордону.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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