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Факты / Мир

Суд признал несчастным случаем смерть мужчины во время секса в командировке

Француз умер от остановки сердца, когда занимался сексом с незнакомкой в гостиничном номере, но суд признал это несчастным случаем.

Суд признал несчастным случаем смерть мужчины во время секса в командировке

Во Франции суд признал мужчину, который умер во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.

Инцидент произошел, когда строительная компания отправила инспектора техники безопасности в командировку, где сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта.

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Решение было мотивировано тем, что секс является такой же частью повседневной жизни, как прием пищи или поход в душ. Отмечается, что семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.

К слову, ранее мы публиковали 11 секретов, как сделать секс регулярным.

 

Источник: ВВС Украина

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