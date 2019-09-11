Француз помер від зупинки серця, коли займався сексом із незнайомкою в готельному номері, але суд визнав це нещасним випадком.
У Франції суд визнав чоловіка, який помер під час сексу у відрядженні, жертвою нещасного випадку на робочому місці.
Інцидент стався, коли будівельна компанія відправила інспектора техніки безпеки у відрядження, де співробітник помер від зупинки серця під час статевого акту.
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Рішення було мотивовано тим, що секс є такою ж частиною повсякденного життя, як прийом їжі або похід в душ. Зазначається, що сім’я загиблого буде отримувати компенсацію від держави і роботодавця.
До речі, раніше ми публікували 11 секретів, як зробити секс регулярним.
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