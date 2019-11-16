Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вернул себе первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index богатейших людей мира.

По состоянию на ноябрь капитал Билла Гейтса оценивается в $110 млрд.

С первой позиции на вторую опустился основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $109 млрд. Третье место рейтинга по-прежнему занимает глава французской корпорации LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно со $103 млрд.

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К слову, за всю историю Bloomberg Billionaires Index Гейтс почти всегда занимал первое место. Он опустился на третью строчку рейтинга лишь в июле 2019 года, уступив Безосу и Арно. Его состояние уменьшилось из-за благотворительности – основатель корпорации Microsoft пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.