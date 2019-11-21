PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пентагон обещает в ближайшее время выплатить Украине военную помощь

Правительство США планирует передать Украине невыплаченную военную помощь. Это должно произойти в ближайшее время.

Пентагон обещает в ближайшее время выплатить Украине военную помощь

Представитель Пентагона полковник Томас Кэмпбелл уверяет, что правительство США обязуется выплатить $35,2 млн согласно заключенному договору, по которому Украина должна получить всю сумму – $250 млн до конца 2019 года.

– Конгресс не руководил ускоренным обязательствам фондов. Департамент все же ускоряет процесс предоставления санкционированной помощи Украине и обязуется как можно скорее выделить эти средства в соответствии с процедурами заключения договоров, как того требует закон, — сообщил Кэмпбелл.

Читайте: Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп

19 ноября группа сенаторов от Демократической партии обратилась в Министерство обороны США с требованием отчитаться о предоставлении Украине военной помощи.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Источник: CNN

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Требовали “услугу за услугу”: Сондленд признал давление США на Украину
Требовали “услугу за услугу”: Сондленд признал давление США на Украину
Уильям Тейлор
Бешеная идея: Тейлор о задержке Трампом военной помощи Украине
США не обещают всегда оказывать военную помощь Украине – советник Трампа
США не обещают всегда оказывать военную помощь Украине – советник Трампа
США сосредоточены на поддержке Украины – Помпео
США сосредоточены на поддержке Украины – Помпео
Импичмент Трампу: что сказал Конгрессу первый чиновник Белого дома Александр Виндман
Импичмент Трампу: что сказал Конгрессу первый чиновник Белого дома Александр Виндман
Импичмент Трампу: что рассказали в Конгрессе новые свидетели
Импичмент Трампу: что рассказали в Конгрессе новые свидетели
Импичмент Трампу: в чем подозревают Парнаса и Фрумана и при чем здесь Украина
Импичмент Трампу: в чем подозревают Парнаса и Фрумана и при чем здесь Украина
США не шантажировали Украину военной помощью – Пристайко
США не шантажировали Украину военной помощью – Пристайко
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка