Правительство США планирует передать Украине невыплаченную военную помощь. Это должно произойти в ближайшее время.

Представитель Пентагона полковник Томас Кэмпбелл уверяет, что правительство США обязуется выплатить $35,2 млн согласно заключенному договору, по которому Украина должна получить всю сумму – $250 млн до конца 2019 года.

– Конгресс не руководил ускоренным обязательствам фондов. Департамент все же ускоряет процесс предоставления санкционированной помощи Украине и обязуется как можно скорее выделить эти средства в соответствии с процедурами заключения договоров, как того требует закон, — сообщил Кэмпбелл.

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19 ноября группа сенаторов от Демократической партии обратилась в Министерство обороны США с требованием отчитаться о предоставлении Украине военной помощи.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.