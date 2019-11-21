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Пентагон обіцяє найближчим часом виплатити Україні військову допомогу

Уряд США планує передати Україні решту невиплаченої військової допомоги. Це має відбутися уже найближчим часом.

Пентагон обіцяє найближчим часом виплатити Україні військову допомогу

Представник Пентагону полковник Томас Кемпбелл запевняє, що уряд США зобов’язується виплатити $35,2 млн згідно з укладеним договором, за яким Україна повинна отримати всю суму − $250 млн до кінця 2019 року.

– Конгрес не керував прискореним зобов’язанням фондів, проте департамент прискорює надання санкціонованої допомоги Україні і зобов’язується як можна швидше виділити ці кошти згідно з процедурами укладення договорів, як того вимагає закон, — повідомив Кемпбелл.

Читайте: Київ отримав гроші без умов, Зеленський не знав про блокування допомоги – Трамп

19 листопада група сенаторів від Демократичної партії звернулася до Міністерства оборони США з вимогою відзвітувати про надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. Через це на час кошти заморозили.

Пізніше допомогу Україні розблокували. Однак у вересні в США розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа наполягають на тому, що лідер США під час телефонної бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Джерело: CNN

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