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Ди Каприо крутой? Президент Бразилии обвинил актера в поджоге лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что Леонардо Ди Каприо финансировал некоммерческие организации, которые подожгли леса Амазонии.

Ди Каприо крутой? Президент Бразилии обвинил актера в поджоге лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к пожарам, которые охватили леса Амазонии.

Бразильский лидер заявил, что Ди Каприо финансирует некоммерческие организации, часть из которых причастна к поджогам лесов.

– Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Финансирует поджог лесов Амазонии.

Актер в свою очередь заявил, что его организация Earth Alliance не финансировала те две группы, которые, по данным следствия, могут быть причастны к трагедии.

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Ранее на этой неделе были задержаны четверо волонтеров, которые могли совершить поджог лесов ради получения финансирования. В итоге суд их отпустил, не найдя оснований для ареста.

Напомним, в Бразилии и Боливии произошел крупнейший за последние десятилетия пожар в тропических лесах Амазонки.

Источник: Associated Press

Фото: Dreamstime

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