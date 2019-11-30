PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ді Капріо крутий? Президент Бразилії звинуватив актора у підпалі лісів

Президент Бразилії Жаїр Болсонару вважає, що Леонардо Ді Капріо фінансував некомерційні організації, які підпалили ліси Амазонії.

Ді Капріо крутий? Президент Бразилії звинуватив актора у підпалі лісів

Президент Бразилії Жаїр Болсонару звинуватив американського актора та еко-активіста Леонардо Ді Капріо у причетності до пожеж, які охопили ліси Амазонії.

Бразильський лідер заявив, що Ді Капріо фінансує некомерційні організації, частина з яких причетна до підпалів лісів.

– Ді Капріо крутий хлопець, чи не так? Фінансує підпал лісів Амазонії.

Актор зі свого боку заявив, що його організація Earth Alliance не фінансувала ті дві групи, які, за даними слідства, можуть бути причетні до трагедії.

Читайте: У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

Раніше на цьому тижні затримали чотирьох волонтерів, які могли скоїти підпал лісів заради отримання фінансування. У результаті суд їх відпустив, не знайшовши підстав для арешту.

Нагадаємо, у Бразилії та Болівії сталася найбільша за останні десятиліття пожежа в тропічних лісах Амазонки.

Джерело: Associated Press

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Празднование Фламенго чемпионства
Святкування чемпіонства Фламенго вилилося у сутички фанатів з поліцією
куди поїхати на море
Топ-5 країн, куди можна спонтанно поїхати засмагати біля моря в лютому
У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через пожежу – йде евакуація
У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через пожежу – йде евакуація
Каліфорнія у вогні: лісові пожежі охопили штат, людей евакуюють
Каліфорнія у вогні: лісові пожежі охопили штат, людей евакуюють
Второго плана Оскар 2019
Кіностудії назвали претендентів-чоловіків на Оскар 2020
в бразилии рухнул жилой дом
У Бразилії обвалилася багатоповерхівка. Під завалами щонайменше 15 осіб
Дани Алвес пострадал от пчел
Осиний рій атакував Дані Алвеса та інших футболістів під час матчу у Бразилії
ФК Фламенго
В Бразилії футбольна команда забила 56 голів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка