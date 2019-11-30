Президент Бразилії Жаїр Болсонару вважає, що Леонардо Ді Капріо фінансував некомерційні організації, які підпалили ліси Амазонії.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару звинуватив американського актора та еко-активіста Леонардо Ді Капріо у причетності до пожеж, які охопили ліси Амазонії.

Бразильський лідер заявив, що Ді Капріо фінансує некомерційні організації, частина з яких причетна до підпалів лісів.

– Ді Капріо крутий хлопець, чи не так? Фінансує підпал лісів Амазонії.

Актор зі свого боку заявив, що його організація Earth Alliance не фінансувала ті дві групи, які, за даними слідства, можуть бути причетні до трагедії.

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Раніше на цьому тижні затримали чотирьох волонтерів, які могли скоїти підпал лісів заради отримання фінансування. У результаті суд їх відпустив, не знайшовши підстав для арешту.

Нагадаємо, у Бразилії та Болівії сталася найбільша за останні десятиліття пожежа в тропічних лісах Амазонки.

Джерело: Associated Press