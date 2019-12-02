Колишній конгресмен від Демократичної партії Джо Сестак заявив, що не братиме участь у виборах президента США 2020 року.

Колишній конгресмен-демократ Джо Сестак вирішив припинити участь у виборах президента США 2020 року.

Сестак подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу.

– Спасибі вам за цю безцінну можливість, однак я завершую нашу спільну кампанію, – заявив Сестак.

Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT — Joe Sestak (@JoeSestak) December 1, 2019

До слова, видання New York Times вважає, що Дональд Трамп намагається загальмувати українську демократію.