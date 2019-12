Сестак подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу.

Joe Sestak Drops Out Of 2020 Presidential Race https://t.co/egKfAsaLX9 #OANN pic.twitter.com/c8ETjBJnNR

Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT

— Joe Sestak (@JoeSestak) December 1, 2019