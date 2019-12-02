Колишній конгресмен від Демократичної партії Джо Сестак заявив, що не братиме участь у виборах президента США 2020 року.
Колишній конгресмен-демократ Джо Сестак вирішив припинити участь у виборах президента США 2020 року.
Сестак подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу.
– Спасибі вам за цю безцінну можливість, однак я завершую нашу спільну кампанію, – заявив Сестак.
Joe Sestak Drops Out Of 2020 Presidential Racehttps://t.co/egKfAsaLX9 #OANN pic.twitter.com/c8ETjBJnNR
— One America News (@OANN) December 2, 2019
Наразі, колишній віце-президент Джо Байден є найбільш популярним кандидатом в президенти США від демократів, на друге місце вирвався мер міста Саут-Бенд Піт Буттіджич.
Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT
— Joe Sestak (@JoeSestak) December 1, 2019
До слова, видання New York Times вважає, що Дональд Трамп намагається загальмувати українську демократію.