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Потенційний конкурент Трампа відмовився від передвиборчої гонки

Колишній конгресмен від Демократичної партії Джо Сестак заявив, що не братиме участь у виборах президента США 2020 року.

держдеп сша

Колишній конгресмен-демократ Джо Сестак вирішив припинити участь у виборах президента США 2020 року.

Сестак подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу.

– Спасибі вам за цю безцінну можливість, однак я завершую нашу спільну кампанію, – заявив Сестак.

Наразі, колишній віце-президент Джо Байден є найбільш популярним кандидатом в президенти США від демократів, на друге місце вирвався мер міста Саут-Бенд Піт Буттіджич.

Читайте: Трамп може допустити розкол НАТО – Байден

До слова, видання New York Times вважає, що Дональд Трамп намагається загальмувати українську демократію.

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