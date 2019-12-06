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Палили авто і розбивали вікна – у Франції відбувся масштабний страйк

У Франції пройшов масовий страйк, під час якого спостерігалися бійки протестувальники з поліцією.

Протести у Франції

Близько 800 тис. громадян Франції вийшли на вулиці в різних містах на знак протесту проти пенсійної реформи, яку пропонує президент країни Еммануель Макрон.

Під час страйку протестувальники спалили автомобіль, розбили вікна в декількох будівлях і вступали в сутички з правоохоронцями.

У Парижі довелося вивести на вулиці близько 6 тис. поліцейських, щоб не допустити ескалації ситуації. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ проти агресивних учасників страйку.

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Поліцейські заарештували близько 90 учасників протесту. Через страйк у деяких містах Франції закрили школи, аеропорти скасували багато рейсів, а метро Парижа повністю зупинило роботу.

Зазначений страйк став найбільшим з 1995 року. У ньому взяли участь вчителі, пожежники, медики, адвокати, поштові працівники та представники інших професій.

Очікується, що протести у Франції продовжаться 6 грудня.

До слова, на початку вересня 2019 року у Франції поновилися протести жовтих жилетів.

Відео: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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