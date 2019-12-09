PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Нормандская встреча: Меркель прибыла в Париж

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Париж для участия в саммите в нормандском формате.

Нормандская встреча: Меркель прибыла в Париж

Для участия в нормандской встречи в Париж прибыла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

На пороге Елисейского дворца ее встречал президент Франции Эммануэль Макрон. После приветствия они направились внутрь.

Также на нормандскую встречу в Париже приехала официальная делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путин опоздал на нормандскую встречу – тайминг саммита изменили
Путин опоздал на нормандскую встречу – тайминг саммита изменили
Зеленский и Путин пожали друг другу руки на нормандской встрече – Песков
Зеленский и Путин пожали друг другу руки на нормандской встрече – Песков
Поехали? Как Зеленский выезжал на нормандский саммит в Париже
Поехали? Как Зеленский выезжал на нормандский саммит в Париже
Встреча нормандской четверки стартовала в Париже
Встреча нормандской четверки стартовала в Париже
Встреча Зеленского и Путина пройдет до пресс-конференции
Встреча Зеленского и Путина пройдет до пресс-конференции
Нормандський формат
Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)
Нормандский саммит – встреча Меркель и Зеленского завершилась
Нормандский саммит – встреча Меркель и Зеленского завершилась
Закончилась встреча Макрона и Зеленского – о чем говорили
Закончилась встреча Макрона и Зеленского – о чем говорили
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка