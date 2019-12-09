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Нормандська зустріч: Меркель прибула в Париж

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в Париж для участі в саміті в нормандському форматі.

Нормандська зустріч: Меркель прибула в Париж

Для участі в нормандській зустрічі в Париж прибула федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

На порозі Єлисейського палацу її зустрічав президент Франції Емануель Макрон. Після привітання вони попрямували всередину.

Фото: УНІАН

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