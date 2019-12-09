Украину на саммите в нормандском формате будет представлять президент Владимир Зеленский и еще 13 официальных лиц.

На нормандскую встречу в Париже приехала официальная делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

В ее составе – 13 чиновников:

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Андрей Богдан – председатель Офиса президента; Кирилл Тимошенко – заместитель председателя Офиса президента; Юрий Костюк – заместитель председателя ОП; Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса президента; Сергей Шефир – первый помощник президента; Андрей Ермак – помощник президента; Руслан Демченко – советник президента; Вадим Пристайко – глава МИД; Арсен Аваков – министр внутренних дел; Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды; Юрий Витренко – исполнительный директор Нафтогаза; Иван Баканов – председатель СБУ; Руслан Хомчак – главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

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Кстати, после переговоров в нормандском формате состоится встреча Зеленского и Путина, на которой должны присутствовать исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и глава Газпрома Алексей Миллер.