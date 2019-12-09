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Факты / Украина

Кто поехал на нормандский саммит от Украины: состав делегации

Украину на саммите в нормандском формате будет представлять президент Владимир Зеленский и еще 13 официальных лиц.

Нормандський формат

На нормандскую встречу в Париже приехала официальная делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

В ее составе – 13 чиновников:

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  1. Андрей Богдан – председатель Офиса президента;
  2. Кирилл Тимошенко – заместитель председателя Офиса президента;
  3. Юрий Костюк – заместитель председателя ОП;
  4. Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса президента;
  5. Сергей Шефир – первый помощник президента;
  6. Андрей Ермак – помощник президента;
  7. Руслан Демченко – советник президента;
  8. Вадим Пристайко – глава МИД;
  9. Арсен Аваков – министр внутренних дел;
  10. Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды;
  11. Юрий Витренко – исполнительный директор Нафтогаза;
  12. Иван Баканов – председатель СБУ;
  13. Руслан Хомчак – главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Встреча нормандской четверки

Результаты

Кстати, после переговоров в нормандском формате состоится встреча Зеленского и Путина, на которой должны присутствовать исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и глава Газпрома Алексей Миллер.

Фото: Getty Images

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