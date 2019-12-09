Украину на саммите в нормандском формате будет представлять президент Владимир Зеленский и еще 13 официальных лиц.
На нормандскую встречу в Париже приехала официальная делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.
В ее составе – 13 чиновников:
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- Андрей Богдан – председатель Офиса президента;
- Кирилл Тимошенко – заместитель председателя Офиса президента;
- Юрий Костюк – заместитель председателя ОП;
- Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса президента;
- Сергей Шефир – первый помощник президента;
- Андрей Ермак – помощник президента;
- Руслан Демченко – советник президента;
- Вадим Пристайко – глава МИД;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел;
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды;
- Юрий Витренко – исполнительный директор Нафтогаза;
- Иван Баканов – председатель СБУ;
- Руслан Хомчак – главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
Встреча нормандской четверки
Кстати, после переговоров в нормандском формате состоится встреча Зеленского и Путина, на которой должны присутствовать исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и глава Газпрома Алексей Миллер.