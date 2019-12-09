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Факты / Украина / Политика

Во встрече Зеленского и Путина примут участие главы Газпрома и Нафтогаза

На саммит нормандской четверки Украина едет с большой делегацией. Переговоры между странами могут затянуться.

Нормандський формат

Стало известно, что министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоится после нормандского саммита.

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак также примут участие во встрече президентов России и Украины.

Сколько могут продолжаться переговоры в нормандском формате, пока не берутся прогнозировать.

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Кирилл Тимошенко также отметил, что Украина приехала на встречу с большой делегацией. В Париж прибыли председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, главнокомандующий – начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

– Члены делегации могут меняться в зависимости от того, какие вопросы будут обсуждаться. Советники могут подключаться и помогать президенту в решении тех или иных вопросов, – отметил он.

Напомним, ранее о двусторонней встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского после саммита сообщили в России. Позже эту информацию подтвердил Офис президента Украины.

Источник: Офис Президента

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