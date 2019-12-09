Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Франції Еммануеля Макрона.

В Єлисейському палаці завершилася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном.

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– Це була перша двостороння зустріч у рамках перемовин, запланованих сьогодні для напрацювання бачення щодо завершення війни на Донбасі. Макрон як сторона, що приймає, ознайомив Володимира Зеленського зі сценарієм та форматом проведення переговорів, – заявили в Офісі президента України.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.