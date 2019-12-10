Помер Юрій Лужков – колишній мер Москви

У Німеччині на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков.

Юрій Лужков не переніс операцію на серці, яку йому робили в клініці Мюнхена.

Смерть колишнього мера Москви підтвердила його дружина Олена Батуріна, а також його помічник Тимур Шогенов.

Лужков став мером Москви в червні 1992 року та керував російською столицею 18 років.

28 вересня 2010 року Дмитро Медведєв, який тоді був президентом РФ, відправив його у відставку у зв’язку зі втратою довіри.

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Юрій Лужков народився в Москві 21 вересня 1936 року.

Вищу освіту здобув у Московському інституті нафти і газу за спеціальністю інженер-механік.

Працював в НДІ пластичних мас імені Петрова, у Міністерстві хімічної промисловості СРСР.

З 1987-го до 1990 року був депутатом Верховної ради РРФСР.

Нагадаємо, 16 листопада померла відома балетмейстер Аніко Рехвіашвілі. Причиною смерті стала тривала хвороба.

Фото: Yuri Luzhkov