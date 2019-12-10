Помер Юрій Лужков – колишній мер Москви

У Німеччині на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков.
Юрій Лужков не переніс операцію на серці, яку йому робили в клініці Мюнхена.
Смерть колишнього мера Москви підтвердила його дружина Олена Батуріна, а також його помічник Тимур Шогенов.
Лужков став мером Москви в червні 1992 року та керував російською столицею 18 років.
28 вересня 2010 року Дмитро Медведєв, який тоді був президентом РФ, відправив його у відставку у зв’язку зі втратою довіри.
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Юрій Лужков народився в Москві 21 вересня 1936 року.
Вищу освіту здобув у Московському інституті нафти і газу за спеціальністю інженер-механік.
Працював в НДІ пластичних мас імені Петрова, у Міністерстві хімічної промисловості СРСР.
З 1987-го до 1990 року був депутатом Верховної ради РРФСР.
Нагадаємо, 16 листопада померла відома балетмейстер Аніко Рехвіашвілі. Причиною смерті стала тривала хвороба.
Фото: Yuri Luzhkov