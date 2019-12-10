Антиукраїнські висловлювання Юрія Лужкова, а також цитати про анексію Криму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У Німеччині помер екс-мер Москви Юрій Лужков, однак українцям він запам’ятався не як керівник російської столиці, а своїми висловлюваннями щодо Криму. Зокрема, Лужков про анексію півострова говорив ще в далекому 2008 році. Він уже тоді відкрито заявляв, що Севастополь – це російське місто, і РФ не повинна віддавати Крим.

Читайте: Генасамблея ООН вимагає вивести війська з анексованого Криму – резолюція

Потім він знову повторив ці висловлювання, але вже в Сімферополі, за що у травні 2008 року СБУ заборонила йому в’їзд в Україну. Тоді Лужков заявив, що такі дії демонструють неприкрите прагнення в НАТО.

Лужков про Крим у 2008 році

– Нам ні в якому разі не можна залишати ні Севастополь, ні Крим. Ця позиція постійна. На всі інсинуації ми відповідаємо: Севастополь – це російське місто, це військово-морська база Росії, яка забезпечує геостратегічний баланс на півдні Росії. А його втрата – це втрата півдня Росії.

Лужков про “фашизм” в Україні

– Які зараз вживає заходи Європа щодо до цих розбурханих фашиствуючих? Висловлюють заклопотаність. І Меркель, і Євросоюз, і Обама. І ми теж весь час говоримо про заклопотаність. Плювати вони хотіли, оскаженілі, на вираз стурбованості. Їх треба зупиняти іншими методами, їх треба попередити, що Росія не дозволить чинити розправу над росіянами в Україні.

Нагадаємо, на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков. Він не переніс операцію на серці, яку йому робили в клініці Мюнхена.