Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила захват Россией ядерных объектов и инфраструктуры в аннексированном Крыму.

Генассамблея ООН приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей.

Документ, который принимается уже во второй раз, дополнен принципиально новыми положениями.

В частности, 63 страны, которые поддержали резолюцию, призывают Россию вывести войска с Крыма, воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на полуострове, а также выражают обеспокоенность использованием захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Документ напоминает Москве о запрете призывать в армию государства-оккупанта людей с аннексированного полуострова.

Генассамблея ООН выразила обеспокоенность преднамеренным препятствием Россией движению через Керченский пролив и осудила строительство моста через пролив.

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Генассамблея ООН также осуждает поездки российских чиновников в Крым и призывает все государства-члены ООН воздерживаться от визитов в регион без согласований с Украиной.

Кроме того, документ призывает все государства-члены сотрудничать с ООН “для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и воздерживаться от любых соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели”.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает события в Крыму аннексией.