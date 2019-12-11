Польський ринок землі: кому, за скільки і для чого продають гектари

Земельна реформа у Польщі, яку запроваджено понад 20 років тому, вважається найуспішнішою серед пострадянських держав. Основною частиною угідь, а це 80% орної землі, володіють польські фермери. Можливо, тому що саме їм дали першочергове право викупу. А іноземців пустили на ринок лише три роки тому.

У Польщі мораторій на продаж землі діяв 12 років. Але й після його скасування для іноземців встановили певні обмеження. Хочеш купити гектари – маєш проживати на цій території 5 років. Або ж перебувати у шлюбі з громадянкою Польщі. Хоча, як стверджують польські аграрії, є безліч способів обійти закон.

Сама по собі заборона для іноземців не дуже ефективна, тому вони суттєво обмежили продаж землі в одні руки. У Польщі можна було купити максимум 500 га землі. Але при цьому, треба обов’язково володіти сільськогосподарськими навичками. Крім того, покупець зобов’язується вести господарську діяльність на землі щонайменше 10 років.

З 2016-го ліміт продажу землі в одні руки ще більше урізали – до 300 га землі в одні руки. При цьому, її не можна здати ані в оренді, ані перепродати. Водночас, що вирощувати на тій землі – таких обмежень у Польщі немає.

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Поляків дуже здивувала норма українського законопроекту, яка дозволяє в одні руки продавати аж 210 тис. га. Щоправда, її пообіцяли переглянути до другого читання. Хоча вже зараз деякі вітчизняні агрохолдинги мають у власності втричі більше землі, – стверджують фахівці.

У Польщі майже 3 млн дрібних фермерських господарств. Вони не лише повністю забезпечують країну м’ясом, молоком, овочами та яблуками, а й завалили ними всю Європу. Експортують продукції на 30 млрд євро щороку.

У деяких польських регіонах один гектар коштує і до $60 тис. Тоді як в Україні після запровадження ринку фахівці прогнозують вартість гектара не більше $3 тис.

Попри всі переваги вільного ринку землі, поляки не хочуть, аби його відкрили в Україні. Бояться, що фермери з інших країн скуплять наш чорнозем, привезуть свою сучасну техніку для його обробітку. А потім зібраний урожай задешево продаватимуть у Польщі.

Земельна реформа: досвід Польщі

Парадокс, але при тому, що в Польщі вартість гектара землі в середньому коштує $20 тис., ціни на сільськогосподарську продукцію там навіть нижчі, ніж в Україні. Наприклад, кілограм свинини на ринку можна купити за 65 грн. Дорожче коштує м’ясо лише в супермаркетах, які накручують ціни. Літр молока в Польщі коштує 14 грн. Значно дешевші там і фрукти та овочі. А особливо, якщо купувати їх безпосередньо у фермерів.

Такі низькі ціни можна пояснити трьома причинами. Високою конкуренцією фермерських господарств, мільярдними дотаціями, які польські аграрії отримують від держави і вигідними кредитами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українцям з подвійним громадянством можуть заборонити купівлю землі.