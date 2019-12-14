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Доленосного прориву на нормандському саміті не було – Кремль

У Кремлі повідомили, що доленосного прориву під час нормандського саміту не було.

Доленосного прориву на нормандському саміті не було – Кремль

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков під час прес-конференції прокоментував результати нормандського саміту за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Серед іншого він зазначив, що ключові рішення не були ухвалені, тому доленосного прориву не сталося.

Він також підтвердив, що зустріч нормандської четвірки відбудеться знову після тривалої перерви.

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Нагадаємо, чергова зустріч у нормандському форматі повинна відбутися протягом чотирьох місяців – тобто вже у березні 2020 року.

Джерело: Говорит Москва

Фото: Dreamstime

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