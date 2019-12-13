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Факты / Украина

Изменение Минских соглашений: Кремль ответил на предложение Зеленского

В Кремле намекнули, что не готовы к пересмотру Минских соглашений по Донбассу.

Изменение Минских соглашений: Кремль ответил на предложение Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости договариваться с Москвой об изменении Минских соглашений.

– Если Киев изменил свою позицию, это предстоит долго и напряженно анализировать другим участникам нормандского формата, – отметил он.

По его словам, говорить о каких-либо изменениях без учета мнения представителей ОРДЛО бесперспективно.

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При этом в МИД России отметили, что пока не уверены в том, что следующая встреча нормандской четверки состоится через четыре месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности нужно менять, потому что возвращение контроля над границей с РФ после выборов на Донбассе невозможно.

Источник: REGNUM

Фото: Dreamstime

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