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Факты / Мир

СССР развалился, кто поможет? Лукашенко ждет от РФ компенсации за Чернобыль

Минск считает, что Москва, как правопреемница СССР, должна выплатить Беларуси компенсацию за Чернобыльскую катастрофу.

СССР развалился, кто поможет? Лукашенко ждет от РФ компенсации за Чернобыль

Александр Лукашенко считает, что Россия должна заплатить Беларуси компенсацию за Чернобыльскую катастрофу.

Президент Беларуси объяснил свое требование к Москве тем, что именно Россия стала правопреемницей СССР.

Лукашенко заявил, что Беларусь, которая не строила и не использовала АЭС, больше всего пострадала от Чернобыля, “еще чуть-чуть на Брянскую область упало, немного на Украину”.

Читайте: Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

– Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за $10 за газ торгуетесь? — возмущен белорусский лидер.

Ранее Факты ICTV писали, в каком состоянии современная Чернобыльская зона.

Источник: Интерфакс-Запад

Фото: Dreamstime

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