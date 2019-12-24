СРСР розвалився, хто допоможе? Лукашенко чекає від РФ компенсації за Чорнобиль

Мінськ вважає, що Москва, як правонаступниця СРСР, має виплатити Білорусі компенсацію за Чорнобильську катастрофу.

Олександр Лукашенко вважає, що Росія повинна заплатити Білорусі компенсацію за Чорнобильську катастрофу.

Президент Білорусі пояснив свою вимогу до Москви тим, що саме Росія стала правонаступницею СРСР.

Лукашенко заявив, що Білорусь, яка не будувала і не використовувала АЕС, найбільше постраждала від Чорнобиля, “ще трохи на Брянську область упало, трохи на Україну”.

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– Радянський союз розвалився, хто допомагатиме? І ви сьогодні за $10 за газ торгуєтеся? – обурений білоруський лідер.

Раніше Факти ICTV писали, в якому стані сучасна Чорнобильська зона.

Источник: Інтерфакс-Захід