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Факты / Украина

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский почтил участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля.

Вместе с ним память ликвидаторов почтили председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте: Что вы знаете об аварии на ЧАЭС – ТЕСТ

Глава государства и участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Он был установлен указом президента в 2006 году в память о завершении строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком.

Ранее Факты ICTV писали, в каком состоянии современная Чернобыльская зона.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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