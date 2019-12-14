Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский почтил участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля.

Вместе с ним память ликвидаторов почтили председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

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Глава государства и участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Он был установлен указом президента в 2006 году в память о завершении строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком.

Ранее Факты ICTV писали, в каком состоянии современная Чернобыльская зона.