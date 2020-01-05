Иран отказался от ограничений в ядерной сделке

Иран намерен обогащать уран без ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года.

Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, которые прежде всего касаются количества центрифуг.

– Таким образом у иранской ядерной программы не будет никаких ограничений в части производства, в частности мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы, – говорится в заявлении Иранского правительства.

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Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к исполнению своих обязательств в соответствии с ядерной сделкой, если санкции в отношении страны будут сняты и интересы Ирана будут гарантированы.