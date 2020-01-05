Іран відмовився від обмежень у ядерній угоді

Іран має намір збагачувати уран без обмежень, встановлених ядерною угодою 2015 року.

Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди, які насамперед стосуються кількості центрифуг.

– Таким чином іранська ядерна програма не матиме жодних обмежень в частині виробництва, зокрема потужності зі збагачення, процентне співвідношення і кількість збагаченого урану, а також дослідження у цій галузі та подальший розвиток програми, – йдеться у заяві Іранського уряду.

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Іран продовжить свою співпрацю з МАГАТЕ і повернеться до виконання своїх зобов’язань відповідно до ядерної угоди, якщо санкції щодо країни будуть зняті й інтереси Ірану будуть гарантовані.