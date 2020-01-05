PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Іран відмовився від обмежень у ядерній угоді

Іран має намір збагачувати уран без обмежень, встановлених ядерною угодою 2015 року.

Іран відмовився від обмежень у ядерній угоді

Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди, які насамперед стосуються кількості центрифуг.

– Таким чином іранська ядерна програма не матиме жодних обмежень в частині виробництва, зокрема потужності зі збагачення, процентне співвідношення і кількість збагаченого урану, а також дослідження у цій галузі та подальший розвиток програми, – йдеться у заяві Іранського уряду.

Читайте: Трамп пригрозив атакувати 52 об’єкта в Ірані

Іран продовжить свою співпрацю з МАГАТЕ і повернеться до виконання своїх зобов’язань відповідно до ядерної угоди, якщо санкції щодо країни будуть зняті й інтереси Ірану будуть гарантовані.

Нагадаємо, 3 січня внаслідок ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, зокрема командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Джерело: Интерфакс

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп
Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп
Дональд Трамп
Трамп пригрозив атакувати 52 об’єкта в Ірані
Ми змусимо відповідати: Помпео закликав Іран не погрожувати США
Ми змусимо відповідати: Помпео закликав Іран не погрожувати США
Іран
Не знав навіть Конгрес – Bloomberg про підготовку ліквідації Сулеймані
Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала
Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала
МЗС України
Київ проти “актів помсти” на Близькому Сході – заява МЗС
Навіщо США обстріляли аеропорт Багдада і як Іран відповість на вбивство Сулеймані
Навіщо США обстріляли аеропорт Багдада і як Іран відповість на вбивство Сулеймані
Касем Сулеймані
Ракетний обстріл у Багдаді: як зміняться ціни на нафту і чи торкнеться це Україну
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка