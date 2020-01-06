Впервые за полгода: цена на нефть превысила $70 за баррель

Цена барреля нефти Brent впервые за полгода превысила $ 70 за обострения на Ближнем Востоке.

С апреля 2019 года стоимость нефти Brent впервые превысила $70 за баррель.

По данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла $70,73 за баррель.

Цена на золото составляет $1 579 за унцию – это шестилетний максимум.

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Рост цен объясняют страхами инвесторов, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, которым поставляют нефть из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Такая ситуация сложилась из-за обострения отношений Ирана и США из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.