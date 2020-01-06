Вперше за пів року: ціна на нафту перевищила $70 за барель

Ціна бареля нафти Brent вперше за пів року перевищила $70 через загострення на Близькому Сході.

З квітня 2019 року вартість нафти Brent вперше перевищила $70 за барель.

За даними біржі ICE в Лондоні, під час торгів 6 січня ціна сягнула $70,73 за барель.

Ціна на золото становить $1 579 за унцію – це шестирічний максимум.

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Зростання цін пояснюють страхами інвесторів, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку, якою постачають нафту з Перської затоки, або атакувати нафтові об’єкти Саудівської Аравії.

Така ситуація склалася через загострення стосунків Ірану та США через вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, уночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдад загинули щонайменше восьмеро людей, зокрема, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.