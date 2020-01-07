Пожары в Австралии: дым заметили в Южной Америке

В Чили и Аргентине, которые находятся в Южной Америке, заметили дым от массовых пожаров в Австралии.

Дым от массовых пожаров в Австралии преодолел самый большой океан Земли – Тихий.

Из-за этого его удалось увидеть жителям Южной Америки, в частности Чили и Аргентины.

По словам метеорологов, этим можно объяснить серый цвет неба в центральной части Чили, где сейчас безоблачно.

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В самой Австралии ситуация с задымлением в некоторых городах является критической. В столице Австралии Канберре местные власти даже призвали людей не выходить на улицы в течение как минимум 48 часов.

Также аэропорт города отменил множество рейсов, а университеты, музеи и магазины закрыли.

На данный момент в Австралии продолжают гореть около 170 пожаров.

К слову, министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей для борьбы с пожарами.

Источник: MeteoChile, Deutsche Welle