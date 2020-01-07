PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пожары в Австралии: дым заметили в Южной Америке

В Чили и Аргентине, которые находятся в Южной Америке, заметили дым от массовых пожаров в Австралии.

пожежі в Австралії

Дым от массовых пожаров в Австралии преодолел самый большой океан Земли – Тихий.

Из-за этого его удалось увидеть жителям Южной Америки, в частности Чили и Аргентины.

По словам метеорологов, этим можно объяснить серый цвет неба в центральной части Чили, где сейчас безоблачно.

Читайте: Из-за пожаров в Австралии погибли 24 человека

В самой Австралии ситуация с задымлением в некоторых городах является критической. В столице Австралии Канберре местные власти даже призвали людей не выходить на улицы в течение как минимум 48 часов.

Также аэропорт города отменил множество рейсов, а университеты, музеи и магазины закрыли.

На данный момент в Австралии продолжают гореть около 170 пожаров.

К слову, министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей для борьбы с пожарами.

Источник: MeteoChile, Deutsche Welle

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина готова направить 200 спасателей в Австралию – Аваков
Украина готова направить 200 спасателей в Австралию – Аваков
Пожары в Австралии: правительство Украины готово предоставить помощь
Пожары в Австралии: правительство Украины готово предоставить помощь
Пожары в Австралии: зоны распространения
Пожары в Австралии: зоны распространения
пожежі в Австралії
Из-за пожаров в Австралии погибли 24 человека
Военные примут участие в тушении пожаров в Австралии
Военные примут участие в тушении пожаров в Австралии
Теннис
На турнире ATP Cup в Австралии организаторы перепутали гимны Молдовы и Румынии
Рафаэль Надаль
Надаль подружился в Австралии с квоккой
Фейерверки и протесты: как мир встретил Новый год 2020
Фейерверки и протесты: как мир встретил Новый год 2020
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка