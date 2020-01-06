Украина готова направить 200 спасателей в Австралию – Аваков

Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров.

Правительство Украины готово помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами.

– Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС, – написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Также он добавил, что украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.