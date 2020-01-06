PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Украина готова направить 200 спасателей в Австралию – Аваков

Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров.

Украина готова направить 200 спасателей в Австралию – Аваков

Правительство Украины готово помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами.

– Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС, –  написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте: В новогоднюю ночь в Австралии собрали $1 млн для помощи пострадавшим от пожаров

Также он добавил, что украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пожары в Австралии: правительство Украины готово предоставить помощь
Пожары в Австралии: правительство Украины готово предоставить помощь
Пожары в Австралии: зоны распространения
Пожары в Австралии: зоны распространения
Военные примут участие в тушении пожаров в Австралии
Военные примут участие в тушении пожаров в Австралии
В новогоднюю ночь в Австралии собрали $1 млн для помощи пострадавшим от пожаров
В новогоднюю ночь в Австралии собрали $1 млн для помощи пострадавшим от пожаров
Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
венская опера
Учеников балетной школы в Вене заставляли курить для похудения
Арсен Аваков
Во время обыска по делу об убийстве Шеремета нашли мину – Аваков
Дело Шеремета засекретили из-за утечки информации
Дело Шеремета засекретили из-за утечки информации
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка