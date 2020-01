На найвищій споруді Західної півкулі – вежі CN у Торонто – вимкнено усе декоративне підсвічення для вшанування пам’яті жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Зазвичай вежа підсвічується різнокольоровими вогнями, однак цієї ночі вона стала темною.

The CN tower went black to pay tribute to the victims of #IranPlaneCrash Vigils were held across the country. I have yet to see the Iranian government hold a public demo of tribute for these victims. Innocent civilians deserve to be mourned just as much as government officials. pic.twitter.com/42kwB96uyU

— Shila (@thiccwallet) 9 января 2020 г.