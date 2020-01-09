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Канада вимкнула підсвічення найвищої вежі на знак жалоби за жертвами катастрофи МАУ

Канада на знак жалоби за загиблими під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані вимкнула підсвічення найвищої вежі.

Канада вимкнула підсвічення найвищої вежі на знак жалоби за жертвами катастрофи МАУ

На найвищій споруді Західної півкулі – вежі CN у Торонто – вимкнено усе декоративне підсвічення для вшанування пам’яті жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Зазвичай вежа підсвічується різнокольоровими вогнями, однак цієї ночі вона стала темною.

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– CN потемніла, щоб віддати данину пам’яті жертвам авіакатастрофи в Ірані. Пильнування проводилися у всій країні, – пише користувач Twitter.

Раніше Канада заявила, що збирається домагатися її включення в групу для розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані.

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