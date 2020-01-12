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Факты / Мир

Без дома и связи: мужчина три недели выживал на морозе

30-летний Тайсон Стил жил один в доме, удаленном на 30 километров от ближайшего города.

В середине декабря его дом сгорел из-за неисправной дровяной печи. Он остался без крова, документов и связи. В огне погибла и собака мужчины – шестилетний лабрадор Фил.

Во время пожара мужчина успел схватить только часть продуктов и одежду.

Без дома и связи: мужчина три недели выживал на морозе / 5 фотографий

Мужчину нашли 9 января. После того, как он несколько недель не выходил на связь, его родственники и друзья попросили полицию выяснить, что случилось.

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Полицейский вертолет обнаружил его размахивающего руками рядом с местом, где когда-то был дом. Там он вытоптал в снегу крупными буквами надпись SOS.

Стил рассказал, что вырыл снежную пещеру и построил временное укрытие из обугленных остатков дома. Это помогло ему выжить.

Питался он в основном арахисовой пастой и ананасами, несмотря на то, что у него была аллергия на фрукты.

Ранее в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах и у которой более 6 часов не билось сердце.

Источник: Daily Mail

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