30-річний Тайсон Стіл жив один в будинку, віддаленому на 30 кілометрів від найближчого міста.

У середині грудня його будинок згорів через несправну дров’яну піч. Він залишився без даху над головою, документів і зв’язку. У вогні загинув і собака чоловіки – шестирічний лабрадор Філ.

Під час пожежі чоловік встиг схопити тільки частину продуктів та одяг.



















Без дому та зв’язку: чоловік три тижні виживав на морозі / 5 фотографий

Чоловіка знайшли 9 січня. Після того, як він кілька тижнів не виходив на зв’язок, його родичі та друзі попросили поліцію з’ясувати, що сталося.

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Поліцейський вертоліт виявив його, коли той розмахував руками поруч з місцем, де колись був будинок. Чоловік витоптав у снігу великими літерами напис SOS.

Стіл розповів, що вирив снігову печеру і побудував тимчасове укриття з обвуглених залишків будинку. Це допомогло йому вижити.

Харчувався він в основному арахісової пастою й ананасами, незважаючи на те, що у нього була алергія на фрукти.

Раніше в Іспанії оживили жінку, яка замерзла в горах і у якої понад 6 годин не билося серце.