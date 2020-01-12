Ксения Пунтус была найдена в центре Москвы рядом с домом своего молодого человека, внука Никиты Михалкова. У нее были переломанные ребра и ноги.
Основная версия – девушка со своим молодым человеком была в баре, после они поехали на квартиру. А дальше – никто ничего не помнит, а Ксения найдена в кустах с переломанными ребрами.
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– В чем тогда смысл бытия? – спросил я. – Или жизнь вообще пустая бессмыслица? – Почему. В ней можно найти много разного смысла. На любой вкус. Можно прожить ее так, что она будет цельной, одухотворённой и полной значения. Но после того, как перевернётся ее последняя страница, весь этот смысл унесёт ветром, как сухую солому.
Алеся Кафельникова, близкая подруга Ксении, считает, что Пунтус была избита на вечеринке, а потом подброшена в кусты к дому внука Михалкова.
– Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал Скорую, – рассказала Алеся.
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Также девушка добавила, что Ксюша была на вечеринке с кучей ее знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду.
– Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все.
Очень жаль, молимся за неё. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени.
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Источник: Экспресс газета