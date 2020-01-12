Ксения Пунтус была найдена в центре Москвы рядом с домом своего молодого человека, внука Никиты Михалкова. У нее были переломанные ребра и ноги.

Основная версия – девушка со своим молодым человеком была в баре, после они поехали на квартиру. А дальше – никто ничего не помнит, а Ксения найдена в кустах с переломанными ребрами.

Алеся Кафельникова, близкая подруга Ксении, считает, что Пунтус была избита на вечеринке, а потом подброшена в кусты к дому внука Михалкова.

– Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал Скорую, – рассказала Алеся.

Читайте: Фитнес-модель с идеальными ягодицами стала звездой Instagram

Также девушка добавила, что Ксюша была на вечеринке с кучей ее знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду.

– Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за неё. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени.

Ранее в Австралии модель неожиданно родила в ванной.

Источник: Экспресс газета