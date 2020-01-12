Ксенія Пунтус була знайдена у центрі Москви поруч з будинком свого молодого чоловіка, онука Микити Михалкова. У неї були переламані ребра та ноги.

Основна версія – дівчина зі своїм хлопцем була в барі, опісля вони поїхали на квартиру. А далі – ніхто нічого не пам’ятає, а Ксенія знайдена в кущах з переламаними ребрами.

Олеся Кафельникова, близька подруга Ксенії, вважає, що Пунтус побили на вечірці, а потім підкинули в кущі до дому онука Михалкова.

– Ксюшу знайшли в кущах роздягнену, недалеко від будинку, де вона нібито випала. У неї зламані ноги, ребра. Знайшов її двірник, він же викликав швидку, – розповіла Олеся.

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Також дівчина додала, що Ксюша була на вечірці з купою її знайомих, батьки яких зроблять все, щоб ніхто не дізнався правду.

– Наркотики Ксюша не вживала, тому ми та її сім’я знаємо, що сталося зовсім не те, про що пишуть. Але ті, хто був з Ксюшею, все заперечують. Нібито її відвезли додому до хлопця і на цьому все. Дуже шкода, молимося за неї. Ксюша нічого не пам’ятає, крім свого імені.

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Джерело: Експрес газета