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Факти / Світ

На борту літака Thai Airways померли два пасажири

13 січня в аеропорту Шрі-Ланки Бандаранаїке літак авіакомпанії Thai Airways здійснив екстрену посадку.

Літак рухався з Саудівської Аравії в індонезійський аеропорт Сурабая. Через погане самопочуття двох пасажирів повітряне судно здійснило екстрену посадку в аеропорту Шрі-Ланки Бандаранаїке.

Читайте: Рятувальники показали роботи на місці аварії літака МАУ в Ірані

До моменту приземлення літака двоє громадян Індонезії померли. Деталі інциденту з’ясовуються.

Також Факти ICTV писали, що російський літак здійснив жорстку посадку в Анталії.

Джерело: Colombo Page

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