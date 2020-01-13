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Факты / Мир

Официально: Елизавета II поддержала Гарри и Меган

После совещания с членами королевской семьи Елизавета II заявила, что она поддерживает решение принца Гарри и Меган Маркл строить жизнь самостоятельно, хотя и предпочла бы, чтобы они оставались при дворе и выполняли свои обязанности.

– Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Поэтому было решено, что будет переходный период, в течение которого они будут проводить время между Канадой и Великобританией, – говорится в заявлении.

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Королева Великобритании подчеркнула, что остаются некоторые вопросы, которые будут решены в ближайшие дни.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.

Источник: Royal.uk

Фото: Dreamstime

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